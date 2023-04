Bájna nádej pre demokratického voliča? Demokrati ňou zatiaľ nie sú

Politicko-spoločenský newsletter Kontext Jakuba Fila.

Mala to byť silná demokratická alternatíva pre stredopravého voliča. No zatiaľ je to len ďalšia súčasť plejády strán pod hranicou zvoliteľnosti. Prieskum z marca, jeden z prvých, v ktorom sa objavili, síce Demokratom Eduarda Hegera odhadol podporu tesných päť percent, no odvtedy ich všetky merania poslali mimo parlamentu.

Pod hranicou zvoliteľnosti, ak sa v prieskumoch vôbec objavia, sú aj Modrí Mikuláša Dzurindu, ktorí síce len pred dvoma týždňami požiadali o registráciu, hlboko je strana Za ľudí, naopak, na päťpercentnú hranicu zvrchu dosadá SaSka.

So vznikom silnej stredopravej nádeje, o ktorej mnohí rozprávali na prelome januára a februára, to nateraz vyzerá veľmi bledo. A okrem drobného preskupovania k žiadnemu spájaniu nedochádza.

V piatok síce Demokrati oznámili posilu v podobe Juraja Šeligu a Jany Žitňanskej (obaja predtým Za ľudí), ale táto akvizícia sa očakávala a povedzme si úprimne, nejde o žiadny gamechanger.

Prečo sa Demokratom zatiaľ nedarí? Ako na to vplýva Igor Matovič? A čo to môže znamenať pre samotnú situáciu vo voľbách?

V čom majú Demokrati problém?

Aj keď Heger pozbieral to najpríčetnejšie z bývalého OĽaNO, Za ľudí aj hodnotovo blízkych strán, ktoré sa nedostali do parlamentu, prieskumy zatiaľ ukazujú, že to nestačí. Má to niekoľko dôvodov:

1) Demokrati sú dnes vnímaní ako hlavná a vlastne jediná vládna strana

Sú vo veľmi nevýhodnej pozícií. De facto sú dnes jedinou koaličnou stranou. Práve pod rezorty ministrov, ktorí sa stali súčasťou Demokratov, patria najdôležitejšie predvolebné témy.

Jaroslav Naď ako minister obrany je symbolom vojenskej pomoci Ukrajine, ktorú odmieta veľká časť občanov.

Rastislav Káčer ako minister zahraničných vecí dnes zosobňuje slovenskú prozápadnú orientáciu na Európsku úniu a NATO.

Do rezortu Karola Hirmana ako ministra hospodárstva spadá energetická kríza a pomoc pri riešení rastu cien energie.

Ján Budaj ako minister životného prostredia je terčom tej časti lesníctva a poľovníctva, ktorú už úspešne stihli kooptovať fašisti z Republiky alebo iných krajne pravicových skupín.

A Eduard Heger? Okrem toho, že má ako premiér pod sebou Plán obnovy, po odchode Vladimíra Lengvarského sa stal hlavnou tvárou rezortu zdravotníctva.