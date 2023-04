My dávame Ukrajincom zbrane a oni nás chcú otráviť (píše Samo Marec)

Stačí to správne povedať a ľudia to už pochopia.

Autor je prekladateľ a publicista

Poslanec Martin Čepček to so svojou pornografiou dotiahol až do českých médií. Poslankyňa Romana Tabák to dotiahla až do SNS. A poslanec György Gyimesi to dotiahol až na malého Orbána; s dôrazom na malého, nie na Orbána.

A všetkých týchto krásnych a renesančných ľudí nám zasa do parlamentu a vôbec do života dotiahol Igor Matovič. Sám to tiež dotiahol až na poslanca.

Navyše vyšiel prieskum volebných preferencií, v ktorom to na prvé miesto dotiahol Smer, a to je krásny dôkaz toho, že k víťazstvu vo voľbách sa na Slovensku a v roku 2023 dá celkom pohodlne aj premanipulovať a prestrašiť a preklamať. A preklamať nielen tak obyčajne, ale naozaj expertne.

Inak, po Slovensku chodil a klamal aj Igor Matovič.

Zavládla panika

Keďže ten prieskum preferencií vyšiel, zavládla panika.

Konkrétne zavládla panika u Demokratov, pretože začínalo byť jasné, že asi tie voľby nejdú vyhrať a ani tou nosnou silou sa nejdú stať, ba dokonca ani do parlamentu sa nemusia dostať.

Panika zavládla aj v Hlase, pretože začínalo byť jasné, že ani oni asi tie voľby nejdú vyhrať a ani tou nosnou silou nemusia byť.

U Demokratov na paniku zareagovali tak, že kooptovali poslanca Šeligu. (Tiež vyšla správa, že na Slovensku sa začala ruja, ale tieto dve veci takmer určite nesúvisia.)

V Hlase pre zmenu na paniku zareagovali tak, že v panike odvolali tajomníka pre zahraničnú politiku. Teda neodvolali, ale on o odvolanie požiadal. Alebo bol požiadaný, aby požiadal. No a o požiadanie bol požiadaný, lebo si ho nejaká smerácka mládežníčka nahrala a potom video zostrihala tak, aby bola panika.

No a keďže v Hlase bola panika už predtým, na túto paniku zareagovali ďalšou panikou, čo je vskutku fantastické. Onen tajomník totiž nepovedal nič zlé, škaredé ani šokujúce, len zopakoval, že základné piliere slovenskej zahraničnej politiky aj naozaj platia. A ak sa za toto odstupuje, tak dovidenia.

Máme však aj dobré správy: na rozdiel od Demokratov a Hlasu nevládla panika v Saske, hoci tam by napríklad vládnuť mohla. Richard Sulík namiesto toho povedal, že idú vyhrať voľby. To je citát, môžeme sa k nemu vrátiť v októbri, aj keď vtedy už pravdepodobne budeme mať iné a vážnejšie problémy.

Krásny nápad s Veľkým Uhorskom

Otázka teda stála, ako zahnať paniku, no a odpoveď znela, že vyvolaním inej paniky.

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó napríklad vystúpil na sneme Fideszu a za chrbtom pritom mal krásnu mapu Veľkého Uhorska, čím veľmi sympaticky nadviazal na svojho predsedu Orbána, ktorý zas mal Veľké Uhorsko na futbalovom šále.