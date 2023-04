Matovič pozná najhnusnejšie kompromisy (komentár)

Keď išlo o jeho nápady, vedel aj lichotiť kotlebovcovi.

Medzi SaS a PS sa prelievajú voliči, ktorí si neprajú návrat Roberta Fica, no chcú sa tiež vymedziť voči spôsobom Igora Matoviča. Toto súdime podľa faktu, že Sulíkovu stranu percentuálne napumpoval odpor k lídrovi OĽaNO a keď ten ochabol, voliči utekali hľadať inú strechu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa migrácie medzi stranami SaS a PS by sa človek nazdal, že títo voliči nejako dramaticky neriešia, ako to majú strany s prístupom k spaľovacím motorom. A za najpodstatnejšiu eticko-kultúrnu otázku považujú to, aby jeden kazisvet s politickou mocou nepoužíval verejný priestor ako ihrisko pre svoje nápady.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Matovič ocenil odvahu Šimečku, potom ale klamal o jeho plate Čítajte

V kampani bude oveľa viac času na nuansy, ale aj na zvyšovanie tlaku na opýtaných, že ak teda nie Fico a ani Matovič, s kým by fungovať vedeli. Dobre vieme, že sa tu hovorí o prijateľnosti Hlasu.