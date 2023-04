U Krajniaka chcú asi vidieť nepokoje (komentár)

V tomto čase vychovávať nezamestnaných rušením príspevkov je zlomyseľnosť.

U Borisa Kollára mali správny inštinkt, keď znovu zaviedli zrušené „obedy zadarmo“.

Nechajme teraz bokom, že predtým nástojili na ich zrušení. Skutočne nemáme nárok hovoriť o tabletoch či interaktívnych tabuliach v školách, kým nie je vyriešené jedno teplé jedlo pre všetkých, ktorých posielame do školy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O to viac prekvapí, keď Sme rodinu tento inštinkt na odvracanie katastrof opustí a zase nechajú ministra Krajniaka robiť si, čo chce. To je nedávny prípad zásahu do systému príspevkov za aktivačné práce.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Róm z Jasova volá Krajniaka čistiť kanály. Rezort práce zrušil časť aktivačných prác Čítajte

Tento príspevok vznikol v reakcii na nepokoje, ktoré vypukli, keď sa u Kaníka podobne cítili, že treba rozbabrať systém peňazí pre nezamestnaných. Kolega Arpád Soltész rád spomína ojedinelý a izolovaný prípad rabovania a nepokojov, ktorý nastal, keď sa ľudia prevažne z osád nedostali k peniazom. Oplatí sa občas si ho pripomenúť v pôvodnom kontexte.