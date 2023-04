ZKH píše: Herečka Bartalos je obeťou sekty, upozorňuje na ňu aj SIS

Súhrn týždňa Zuzany Kovačič Hanzelovej.

Tento týždeň som prenikla do hlbín slovenských kresťanských siekt. Nie chtiac. V skutočnosti som už po niekoľkýkrát narazila na zvestovanie viery v Boha od herečky Márie Bartalos. Jej statusy znejú neškodne – hovorí, že spoznala Ježiša a zmenilo jej to život. Že má v živote viac lásky a že to odporúča každému.

Lenže v komentároch si vymieňa názory s ľuďmi a tam už zistíte, že je to vážnejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Ľuďom píše, že ak neveria v Ježiša, veria v satana. O queer ľuďoch sa vyjadruje, že ich Boh označil za chaos. A tak celkovo, neustále opakuje, že ich pravda je jediná pravda a že v Biblii nie sú žiadne chyby ani omyly.

Prišlo mi to čudné a písala som si aj s niekoľkými priateľmi, ktorí sú stále v cirkvi. Prosto som začala pátrať, čo to vlastne je za spoločenstvo. Mária Bartalos s manželom patrí do spoločenstva Živá viera.

Je to spoločenstvo v Šali a má vlastne navlas rovnaké logo ako spoločenstvo Milosť. A tam už mi zablikali všetky kontrolky. V dnešnom newsletteri sa teda vydáme po stopách sekty, ktorá podľa všetkého nátlakovo vymýva mozgy mnohým ľuďom.

Možno si pamätáte na virálne video, ktoré kolovalo po Slovensku počas covidu. Spoločenstvo Slovo života sa modlilo za vládu a Mareka Krajčího. Chlóra Buanda salarabanda la ravuanda rabanda. Ide o takzvané rozprávanie v jazykoch.

Ešte ako veriaca som takýchto ľudí niekoľkokrát stretla na púti v Šaštíne na večerných chválach a vždy ma to vystrašilo. Vyzerá to tak, že ľudia nekoordinovane vykrikujú rôzne hatlaniny a tvrdia, že tieto jazyky im vnukol Boh.

Redaktor Štandardu Peter Števkov sa minulý rok vybral na bohoslužbu spoločenstva Milosť a zažil tam niečo podobné. Pastorka sa podľa jeho slov modlila „Haleluja kérabada salarabadia sandalarabada san.“ A zatiaľ čo sa Slovensko na týchto výkrikoch v jazykoch smialo, za letničiarsko-charizmatickými spoločenstvami sa skrývajú oveľa nebezpečnejšie praktiky.

Milosť založil na Slovensku Jaroslav Kříž. Je to bývalý džudista a za socializmu reprezentoval Československo aj na olympiáde. Hnutie Milosť sa pokúšalo zaregistrovať ako cirkev na Slovensku už od roku 2007. V tom čase ste potrebovali aspoň 20-tisíc veriacich, dnes už sa hranica posunula na 50-tisíc.

Cirkvi registruje ministerstvo kultúry a spor o registrovanie Milosti sa ťahal až do súčasnosti. Len pred dvoma týždňami Najvyšší správny súd potvrdil, že Milosť nie je cirkev.

Senát troch sudcov vo svojom rozhodnutí z 13. apríla napísal, že v tomto spoločenstve dochádza jednoznačne k autoritárskemu vodcovstvu, uzavretosti, fanatizmu, neznášanlivosti a selektovania informácií a preniká to cez všetko ich učenie a celú činnosť.

Sudcovia na základe rozsiahleho znaleckého dokazovania dospeli tiež k tomu, že Milosť jednoznačne vykazuje znaky a praktiky deštrukčných náboženských skupín a spoločenstvo je charakteristické náboženským radikalizmom a podnecuje k náboženskej neznášanlivosti.

Ako som si začala študovať o spoločenstve manželov Bartalosovcov, aj spoločenstve Milosť, narazila som na výpovede bývalých členov. Príbehy zdokumentovali kolegovia, moja bývalá kolegyňa z RTVS Katarína Začková aj kolegyňa z MY Lýdia Vojtaššáková.

Napríklad veriaca Michaela Balczarek opisuje, že to vlastne nevie vysvetliť – v stredu išla na bohoslužbu Milosti a v nedeľu už nešla do kostola, hoci chodievala každý deň. „To je, ako keby mi preplo. Proste to sa nedá vysvetliť. Neviem to vysvetliť. Všetkému, čomu som verila, tak zrazu som prestala.“

Podobne to v reportáži Štandardu opisuje aj otec Július K., ktorý ešte v roku 2003 podal v Banskej Bystrici aj trestné oznámenie na pastora Kříža za psychické ublíženie na zdraví jeho syna. „Môj syn odo dňa, keď ho pán Kříž nahovoril do sekty, nie je schopný samostatného rozhodovania, zmýšľania ani postarania sa o seba (čo predtým nebolo). Bol na psychiatrickom a psychologickom vyšetrení, ale na zásah pána Kříža odmietol pokračovať v liečení,“ povedal Július.

V Milosti sa môžete dopočuť, že čím viac cirkvi odovzdáte, o to viac od Boha ešte v tomto živote dostanete. Štandard napísal, že podľa bývalých členov sa od veriacich v Milosti očakáva desiatok – 10 percent z ich mzdy. Okrem toho sa na bohoslužbách dvakrát do týždňa zbierajú peniaze. Podľa odídencov z tohto spoločenstva sa tam hovorí, že nebudete predsa dávať drobné, ale treba dávať papierové peniaze.

Pôvodne som sa vlastne na Máriu Bartalos trocha hnevala. Šíri veľa nenávisti a skrýva to za učenie Ježiša. Lenže čím viac som si o Milosti zistila a prečítala, tým viac som došla k záveru, že Bartalosovci sú zrejme obeťami sekty a vymývania mozgov.

Aj ministerstvo kultúry opisuje nátlakové psychologické techniky, ktoré týchto ľudí dostanú do stavu, kedy by potrebovali našu pomoc, nie výsmech ani hnev. A tak mám dilemu – dá sa vyčítať herečke Bartalos čo píše, keď je evidentne obeťou?

Zaujímavé by už bolo tiež pozrieť sa bližšie aj na podnikanie pána Kříža. So spolupastormi zo spoločenstva má totiž niekoľko firiem.

V správe SIS z roku 2020 písala tajná služba aj o nebezpečných náboženských sektách, ktoré monitoruje. Medzi inými explicitne spomínala aj spoločenstvo, ktoré lobovalo, aby ovplyvnilo proces svojej registrácie ako cirkvi. Explicitne sa tam Milosť nespomína, no práve v roku 2020 ešte stále prebiehal ich pokus o registráciu. SIS píše, že sa snažili lobovať prostredníctvom kontaktov na vplyvné osoby z prostredia politickej scény. Za seba sľubujem, že sa na to určite spýtam premiéra Eduarda Hegera, a aj exministra Mareka Krajčího. Obaja totiž majú blízko práve k letničiarsko-charizmatickýcm spoločenstvám.

SIS však spomína vo svojej správe aj to, že práve toto spoločenstvo sa sústredilo na rozširovanie základne a cielia najmä na tri skupiny – ľudí bez vierovyznania, mládež a Rómov. Milosť sa snaží prenikať aj do rómskych komunít na východe a darí sa jej. Ak ste veriaci, vedzte, že toto nie je žiadny útok na vieru. Milosť fanatizuje svojich veriacich a aj o katolíkoch hlása, že veria v Satana. Démonizuje všetky ostatné vierovyznania a démonizuje ešte aj choroby. Nepopiera medicínu, ale hlása, že všetky choroby sú prejavom démona a hriešnosti. Toto nemá s vierou nič spoločné.

Sú to vážne veci, sekty vám vedia zničiť celý život. Cielia na majetky, psychiku, na celé vaše bytie. Zatiaľ na Slovensku pôsobia desiatky takýchto spoločenstiev beztrestne, bez kontroly a bez kritiky. Možno práve vďaka Márii Bartalos začneme aj s týmito nebezpečnými šmejdmi niečo robiť.

Toto bolo päťdesiate tretie vydanie newslettera ZKH píše. Ďakujem, že nás čítate a počúvate.

