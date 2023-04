Konšpiračné pesticídy, Maďari na mačety a blázinec v NR (Týždeň Petra Schutza)

Vieme, kto sa bude uchádzať o najmocnejší úrad na svete. Za demokratov.

Udalosť týždňa

Biden.

Samozrejme, oznámenie o druhej kandidatúre sa očakávalo a neprekvapilo (azda) nikoho. Keďže je však Biden „službukonajúcim“ prezidentom, proti ktorému sa v primárkach kandidovať nezvykne, pridanou hodnotou je, že fakticky už rok a pol pred D-day vieme takmer s istotou (povedzme 85 - 90 percent), kto sa bude za Demokratickú stranu uchádzať o najmocnejší úrad na svete.

Viac než prípadná konkurencia v DS – Sanders už ohlásil, že nekandiduje a podporí Bidena – robia tých 10 - 15 percent neistoty prípadné zdravotné komplikácie (príhody).

(Ne)udalosť SR

Šialenci/šialenstvá v NR SR.

Rozdať kreditné karty chudobným, eventuálne keš 500 eur, certifikát (či také dačo) na sledovanie porna, štátna regulácia marží reťazcov a ďalšie a ďalšie, to všetko je len zlomok zo salvy nezmyselných návrhov.

Námietka, že väčšina z toho aj tak neprejde, je zoči-voči tejto vysoko obskúrnej prehliadke mentálnej vybavenosti koalično-opozičnej parlamentnej nomenklatúry irelevantná.

Správny krok

„Rada pre záchranu zdravotníctva“.

Niežeby sme netušili o v prvom pláne celkom iste marketingovom účele prezentácie v bielych plášťoch, ktorou SaS ohlasuje ako svoju prioritnú agendu zdravotníctvo. Sledujeme však zrejme nádejnejší pokus o priblíženie programu strany než alfabetický spôsob – či na papieri, alebo digitálne –, o ktorom je viac-menej vedecky dokázané, že strhne pozornosť sotvaktorého voliča.

Iná vec je, že autora by „peformancia“ i tak nezaujala, avšak akvizícia Tomáša Szalaya – zrejme na (prípadný) post ministra – má tiež všetky atribúty správneho kroku. Hoci, aby sme nepreháňali, „záchrana zdravotníctva“ je veľmi vysoko postavená latka.

Podcenená udalosť

Gyimesi/ hídaši

Vojnu o najorbánovskejšieho felvidéčana, ktorú vedú konzervatívna a liberálnejšia frakcia Aliancie, sme vyhlásili za udalosť už pred týždňom. To, že kauza nijako zvlášť nerezonuje, je obrovské podcenenie azda aj prestupu sezóny, ktorý má potenciál rozhodovať nielen o parlamentnom zastúpení/nezastúpení maďarskej menšiny, ale rovno aj o podobe budúcej vlády.

Napriek autorskej prognóze, že hídaši zobchodujú Gyimesiho za lepšie pozície na kandidátke, a – čo je stokrát podstatnejšie – Berényiho ponuke „povedzte (hídaši), čo by ste radi“, líder Sólymos drží líniu, že ak Gyimesi dnu (na listinu), tak hídaši von. Veľmi zlé jazyky hovoria, že nitkami poťahuje Bugár z tyla (Šamorína), ktorý by rád videl svojich pohrobkov na listine Hlasu aj s presvedčivým „ťahákom“, že niet istejšej cesty maďarskej menšiny do NR SR ako pakt s Pellegrinim.

Pričom – keďže nič nie je zadarmo – účasť hídašov by vysterilizovala, vydezinfikovala Pelleho a jeho partiu v očiach tej časti slovenskej i maďarskej antificovskej verejnosti, ktorej – čudujsasvete! – nevonia. Scenáre odtiaľ sú rozvetvené, ale všetky tri frakcie (v strede je Spolupatričnosť) môžu mať pocit, že hrajú predčasné pohárové finále.