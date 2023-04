Vodca na želanie.

Treba to opakovať, pretože sa to v rámci pseudokorektnosti prehliada. Prvoradým problémom Slovenska a dôvodom prečo sa tu čoskoro nebude dať žiť, nie sú zlí politici, ale zlí ľudia. A to že sami na to zlo doplatia ako prví je len malou útechou.

