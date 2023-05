Protikorupčná misia Smeru odchádza na Ukrajinu (komentár)

Členstvo budú komplikovať a netaja sa tým.

Veru, zo Smeru ešte môže byť aj silne protikorupčná strana. Nemohli sme si nevšimnúť, že odkedy Ruská federácia prepadla susednú Ukrajinu, u Fica sa znepokojujú nad povahou tamojšieho režimu. Aby bolo jasné, netrápi ich situácia v Kremli. Ale u Zelenského.

Takže v Smere podporia členstvo Ukrajiny v prípade, že splnia „náročné vstupné kritériá“, ako sme ich splnili aj my, hovoria. Nemáme im to uľahčiť, nemá to byť politické gesto, treba sa pekne pretrmácať cez jednotlivé míľniky. A my vraj radi poskytneme know-how.

Je pravda, že Slovensko ako príklad expresného vstupu do Únie pred časom zmienila aj Ursula von der Leyenová. Skutočne tu sú ľudia, ktorí zamakali, pomohli krajinu pripraviť na vstup a presvedčili partnerov v ostatných členských štátoch aj v Bruseli, že napriek zdržaniu s Mečiarom v spolku obstojíme.