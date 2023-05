Bezprecedentná prezidentská cesta po Ukrajine (píše Petra Procházková)

Útrapy reportérky, na čo stoja v rade ľudia v Dnipre a ako som v kryte stretla prezidentku.

Autorka je redaktorkou českého Deníka N



Siréna zahnala delegácie do krytu a zotrela bezpečnostnú priepasť medzi bežnými občanmi a prezidentmi dvoch republík – českej a slovenskej. Kým na povrchu ochranka priestor nekompromisne uzavrela a okolie obsadili ostreľovači, kryt pod honosným hotelom v centre Kyjeva je spoločný pre všetkých. Nemá špeciálne nedobytné zákutia.

Dopíjala som prvý pohár bieleho v bare za vstupnou halou hotela a sledovala aplikácie pre raketové útoky. Mám vlastný recept, ako sa po zaznení sirény správať: keď ohlasuje len lietadlá vo vzduchu a ponorky pripravené na odpal striel, sedím a čakám, čo prinesú ďalšie minúty.

Ak sú už strely vo vzduchu a aplikácia mi hlási, že mieria ku mne, spýtam sa na najbližšie metro či protiletecký kryt. Zároveň odstúpim od okien, výkladov a sklenených vitrín.

Rusi mieria presne, chcú Ukrajincov zlomiť

Teraz je však situácia iná. Pre hlavy štátov platia osobitné pravidlá. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel museli ísť do krytu pod hotelom hneď, ako sa lietadlá vzniesli nad Kaspické more . Nad more, ktoré podľa dohody všetkých piatich štátov na pobreží – Iránu, Ruska, Azerbajdžanu, Kazachstanu a Turkménska z roku 2018 nesmie slúžiť žiadnym vojenským výbojom.

„Kaspické more sa zmenilo na more družby,“ vyhlásil vtedy kazašský prezident Nursultan Nazarbajev. Dnes nie je prezidentom a more nie je zónou mieru a nenásilia.

Rusi napriek dohode vystreľujú z lietadiel Tu-95 alebo Tu-160 riadené rakety s plochou dráhou letu Ch-101, ktoré vraj pri rýchlosti vyše sedemsto kilometrov za hodinu dokážu zasiahnuť cieľ s dvadsaťcentimetrovou presnosťou aj na vzdialenosť 5500 kilometrov.

O presnosti si dovolím pochybovať. Pretože ak sú také presné, ako tvrdí výrobca, tak obytné domy v Boroďanke, kam Ukrajinci zaviedli Zuzanu Čaputovú a Petra Pavla, zasiahli zámerne.

Myslí si to aj generál Pavel. „Nie je možné, aby toto všetko boli omyly,“ povedal mi uprostred ruín po ruských útokoch. „Chcú ich zlomiť.“

V minulosti už strely Ch–101 Kyjev zasiahli. A hoci ukrajinskú metropolu, najmä jej vládne štvrte, chráni protivzdušná obrana lepšie než ktorýkoľvek iný ukrajinský región, zmýliť sa môže aj ten najdokonalejší systém. Aj Patriot. A tak sme všetci v kryte.

Do podzemia s pokojom hlavy štátu

Zuzana Čaputová a Petr Pavel pricestovali na Ukrajinu vlakom deň po tom, čo ruská raketa zničila v Umani obytný dom a zabila vyše dvadsať ľudí. Ďalšia raketa ničila v Dnipre. Vrazila do spálne, kde spala matka s trojročnou Veronikou. Obe zabila.

Keď sirény ohlásili útok, obaja prezidenti zišli do podzemia pokojnejšie, ako by ste v takej situácii čakali. Napokon, od prvého dňa návštevy krajiny vo vojne bol ich ostentatívny pokoj to, čo mi najviac udrelo do očí. Od českého prezidenta ako armádneho generála sa to očakáva, no rozvaha Zuzany Čaputovej ma prekvapila. Ak sa aj zľakla, nikto to na nej nespoznal.