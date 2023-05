Slušnejšie OĽaNO neexistuje (komentár)

Demokrati sú sklamaním.

Napriek tomu, že Eduard Heger sľuboval veľké spájanie demokratov, vyšli mu z toho Demokrati, ktorí sami potrebujú zachrániť.

Majerský sa silno bráni tlaku, aby sa ujal Hegerových ľudí. Takto zvonka nevieme posúdiť, čo je pre samotné KDH dôležitejšie. Či nechce prísť o visačku strany, ktorá nemá nič s Matovičovými vládami. Alebo len nemieni upozadiť kultúrno-etické otázky, ktoré si Demokrati sľúbili neriešiť.

Dokonca by sme neboli prekvapení, ak by platilo jedno aj druhé. Niet dôvodu, prečo by sa Majerský mal vzdať svojej výhody aj rozdielového znaku, aby Heger dostal politický domov.

Že mu to neprinesie vyššie percentá, už otestoval Alojz Hlina, keď pred minulými voľbami podpísal memorandum s PS-Spolu. A na príklade Hegera Majerský môže vidieť, čo ho čaká, ak poľaví z agendy ľudskoprávneho regresu.