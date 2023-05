Prečo Matoviča stále milujú (komentár)

Keď treba, za poriadok sa pobije.

Tak sa to podarilo, našli svoju obeť. Keď totiž opadol prvotný šok po streľbe na Zámockej, bojovníci proti právam LGBT+ ľudí začali tvrdiť, že je to síce smutné, no obeťami mali byť predsa aj politici.

Upozorňovali, že na zozname bol aj premiér. Čiže vyšlo to nešťastne práve na dvoch ľudí z Teplárne, ale veď to mohlo byť aj inak!

Hegerovi bude navždy slúžiť ku cti, že hru na obeť neprijal. A smútil s komunitou, ktorá bola napadnutá. Ako tu stálo včera, politicky sa mu to nevyplatilo.

Naopak, Igor Matovič naslinil prst a potiahol nosom. Keď na prelome rokov začal vypisovať statusy proti trans ľuďom, vyzeralo to ako voľba zo zúfalstva a absolútneho nedostatku vkusu.

Isto, je to provokatívna téma, ktorá má veľa do činenia s vnímaním identity, tela, slobody a prirodzenosti, ale aby bojovala v kampani s cenami potravín či ukrajinským obilím? To by sa niekto musel vážne snažiť.