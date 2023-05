Vtáka poznáš po perí a Matoviča po reči

V jeho obyčajnom svete stačí tvrdiť, že všetci ostatní sú v protismere.

Svojou performanciou pred hradnou bránou Igor Matovič zabil ako zvyčajne hneď niekoľko múch zároveň.

Jedna mu umožnila do aleluja opakovať homofóbne výroky, druhá priniesla svieži malý škandálik, aby sa naňho nezabúdalo, lebo nezáujem je pre niektorých obyčajných ľudí najhoršia pliaga, a treťou je bez akéhokoľvek prekvapenia ďalší útok na médiá.

Presne na deň slobody tlače totiž uviedol tlačovú besedu slovami, že ho „mrzia informácie, ktoré sa objavili v niektorých médiách, kde sa snažia rôzni novinári, podľa mňa zo zištných dôvodov, manipulovať s pravdou“.

Preto je naozaj škoda, že ho demonštranti neignorovali a skočili mu na lep.

O Matovičovi sa svojho času tradovalo, že „aspoň“ nie je rasista. Je to dôkaz, že na rozdiel od toho, čo pravidelne hlása (ako ho všetci nenávidia), existovali aj tendencie vidieť ho v lepšom svetle.

V roku 2010 existovali Obyčajní ľudia zatiaľ bez „osobností“ a nakreslili si aj niečo, čo chcelo byť asi program. Zvedavci sa v ňom mohli dočítať napríklad: „Nevyriešime my rómsky problém, vyriešia oni slovenský“. Čo všetko ešte boli „oni“? Zbojníci a príživníci. Vziať Rómom dávky Matovič nepokladal za dobrý nápad, lebo „nestalo by sa nič iné, len by nás viac okrádali, lúpili a vraždili“, ako napísal v článku.