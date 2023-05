Heger si svojím prejavom vypýtal od Čaputovej padáka (komentár)

Po tomto predstavení nie je isté, či má prezidentka vôbec na výber.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To vystúpenie ešte stále predsedu vlády malo všetko.

Eduard Heger priniesol štipku povestnej oľanistickej negramotnosti (vraj Slovensko je „v kríze chaosu“ – čiže problém je v nedostatočnom chaose), slušnú dávku vandráctva (nadávať opozícii v exkluzívnom premiérskom formáte) a povestnej arogancie, keď nám tlmočil, že iná ako jeho vláda nie je hodná vykonávať funkciu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Premiér: Neviem si predstaviť, že by teraz nastúpila úradnícka vláda Čítajte

Už len chýbalo, aby povedal, že keď to iná vláda bez skúseností nemôže robiť dnes, tak logicky ani o päť mesiacov, ani o desať rokov. Veď kde by tie skúsenosti vzala? Len si predstavte, že by sme mali vládu bez odborníkov ako Heger, Roman Mikulec a Milan Krajniak. Hrôza pomyslieť!