K útoku sa zatiaľ nikto nehlási.

Nad centrom Zemľankova vybuchol dron a ak si ho tam neposlali samotní Rusi, tak teraz musia ich vyšetrovatelia zistiť, komu na svete by Putin a Rusko tak pilo krv, že by urobil niečo také. Nebude to veru ľahké vyšetrovanie.