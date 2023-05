Aj tak nám prezidentka chcela čosi povedať (komentár)

Káčer premiéra už vyprevadil.

Tak predsa. Eduard Heger vyslovil kritiku Igora Matoviča a ospravedlnil sa za to, že sa na jeho výčinoch podieľal. No urobil to len za podmienky, že v jednej vete bude aj Sulík a že sa pokúsi vymeniť kritiku svojho bývalého straníckeho šéfa za udržanie vlády.

Heger má azda pocit, že robí, čo sa žiada, aby zabránil chaosu. Keď bolo treba, držal Matoviča. Ako sám povedal v špeciálnom prejave v RTVS, robil tak pre zhodu v koalícii a predchádzanie nestabilite. Výsledok vidíme.

Dnes drží seba. Zase vo viere, že chce sprevádzať republiku k voľbám. A nástup úradníkov by pôsobil podľa neho destabilizujúco.

Nuž, tu mu s úsudkom pomohol člen Demokratov Rastislav Káčer. Hegerovu žiadosť o zotrvanie jeho vlády označil za „strašné babráctvo“. Vieme, že minister nezvykne úsudky držať nasilu v sebe, ale po tomto by sa dalo hádať, že je to viac ako len povzdych. Je to aj verdikt nad Hegerovou stranou.