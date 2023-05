Prezidentka prichádza upratať po Hegerovi (komentár)

Že sa bude Čaputová pasovať s výmyslami a politickou paranojou, musela vedieť.

Eduard Heger sa s nami rozlúčil na dvakrát. Najprv odkázal prezidentke, že by ho mala nechať dovládnuť. Pretože si uvedomuje, že tu spôsobili chaos a nestabilitu. Z toho mu vyšlo, že najlepšie pred tým istým ochráni Slovensko práve on.

V druhom vystúpení Heger priznal, že prezidentka jeho riešenia spočívajúce v tom, že na zaplátanú záplatu našije ešte nejakú záplatu, neprijala. Nebol by to však on, keby zároveň neodkázal, že nám chce ponúkať „alternatívu k chaosu a nestabilite“.

To je akoby Robert Fico povedal pri odsune z Úradu vlády, že nám chce ponúknuť alternatívu k mafianizácii štátu. Jednak by uznal, čo so Slovenskom porobil – a to sa mu dosiaľ nestalo –, a zároveň by sám seba označil za možnosť, ako z toho von.

Asi by sme si mysleli, že sa pomiatol.