Za pedagógom, prekladateľom a veľvyslancom Jánom Vilikovským (nekrológ)

Ján Vilikovský zomrel vo veku 85 rokov.

Autor je prekladateľom a diplomatom, v roku 1985 ukončil anglistiku a amerikanistiku na FiF UK, v roku 1997 po profesorovi J. Vilikovskom prevzal post veľvyslanca SR v Londýne.

V piatok 5. mája nás vo veku 85 rokov opustil Ján Vilikovský (nar. 1937). Akoby symbolicky, v predvečer korunovácie Karola III., ktorý na tróne vystriedal Alžbetu II., monarchu jeho generácie; jej intronizáciu zažil ako 16-ročný. O necelé štyri dekády ho akceptovala najprv ako najvyššieho predstaviteľa končiacej ČSFR - a neskôr ako historicky vôbec prvého slovenského veľvyslanca na dvore svätého Jakuba.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bolo to v prvopočiatkoch slovenskej diplomacie, keď sa ako z núdze cnosť korpus veľvyslancov tvoril z radov nediplomatickej elity, vzdelancov so skúsenosťou so svetom za ostnatým drôtom a – prekvapuje to pri tomto pracovnom zaradení? – so základnou lojalitou k novému štátu. A zároveň v časoch, keď sa mnohí ešte zdráhali prevziať zodpovednosť, či už šlo o veľvyslanecké, alebo ministerské posty.