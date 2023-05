Využime Deň Európy na premýšľanie o európskych riešeniach

Európa je náš domov a susedstvo.

Autori sú sú spolupredsedníčka a spolupredseda Volt Slovensko

Občania na našom kontinente dnes oslavujú Deň Európy. Odkedy sme sa v roku 2004 stali členmi Európskej únie, pre Slovenky a Slovákov je to už dvadsiata príležitosť na zamyslenie sa nad naším európskym príbehom. Naša krajina už nie je „novou členskou krajinou“. Je čas prestať myslieť len ako Slováci a začať myslieť ako Európania.

Čo to znamená?

Byť Európanom je výhoda

Znamená to nemyslieť na Európu ako na vzdialenú byrokraciu, ale ako na náš domov a susedstvo. Ak sa objavia škandály spojené s rozdeľovaním peňazí, mali by sme ich vnímať ako naše peniaze a brať na zodpovednosť tých, ktorým to prináleží. Obávať sa Európskej únie ako novej megasily oslabujúcej naše právomoci na miestnej úrovni znamená vzdať sa svojej zodpovednosti a práva ozvať sa, ovplyvňovať, voliť.

Nie sme naivní. Vnímame slabé stránky, ktoré sú v rôznych podobách vlastné každému systému.

Vidíme však aj jedinečné silné stránky dnešnej Európy a výhody, ktoré priniesla do každodenného života každého z nás – výhody, vďaka ktorým môžeme ako Slovenky a Slováci žiť zdravšie, slobodnejšie a vo väčšom blahobyte než generácie pred nami.

Dokážeme si nájsť zmysluplnejšie zamestnania, ktoré nám umožňujú zarábať, sporiť a investovať do budúcnosti našich rodín a komunít. Pri našom vstupe do EÚ v roku 2004 bola miera nezamestnanosti 18,6 percenta. Dnes je to 6,8 percenta. Za dvadsať rokov sa slovenský hrubý domáci produkt na obyvateľa viac než zdvojnásobil z 13 300 eur na vyše 30 000 eur. Nakupovať v Česku, pracovať v Rakúsku, kupovať nehnuteľnosti v Maďarsku a cestovať po Nemecku môžeme jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.