Mexické vlny si nechajte, bude to udržiavací kabinet (komentár)

Niektorí už majú kartu od budovy ministerstva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

K chválospevom na vládu prezidentky sa zdráhame pridať. Nie je to splnený sen o zostave, ktorá dostane krajinu z dna rebríčkov, ale len krajné riešenie. Prezidentku doň bolo treba nútiť, keďže zámienok by našla viac, ak by len trochu chcela vládnuť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ódor nie je jediným z Národnej banky, kto príde do úradníckej vlády. Hospodárstvo povedie Švec Čítajte

Mená, ktoré zatiaľ predbiehajú oficiálne predstavenie, prinášajú solídne životopisy. Unášať sa však, že táto krajina jakživ lepšiu vládu nemala, by bolo prejavom neúcty k vôli voličov.