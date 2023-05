Prezidentka mohla ukázať aj inde (komentár)

Sympatie Smeru a širšej opozície Ódor určite nezíska.

Treba veriť, že operácia odborníci nebude mať dlhšie prestoje. Teda aby zrod prezidentskej vlády nebol prolongovaný nad šibeničný termín, ktorý si prezidentka dala, hoci časovú náročnosť môže zvyšovať obmedzený počet terajších štátnych tajomníkov, ktorí sú tímy najprirodzenejšími kandidátmi na telefóne.

Ak sa ich totiž na ministrov prevtelí príliš veľa, opozičná kampaň „Heger II bez Hegera“ sa spustí okamžite.

Ako uznávaný odborník vo svojom „rezorte“ je Ľudovít Ódor rodeným prototypom úradníckeho premiéra. Keďže dôvera, ktorú dostal ako exporadca Radičovej a Mikloša, a nie napr. Pellegriniho a Fica, bude formatívna pre miesto Čaputovej v panteóne slovenskej politiky, prezidentka tým preukázala, že – zjednodušene, metaforicky - vie, kde je sever a čo štát potrebuje.

Aj to, že nepreferuje osobné hľadisko pred verejnejším, keďže mohla ukázať prstom aj na napr. Schmognerovú, Staněka atď. - ešteže Kažimír je neprávoplatne odsúdený! - či iné nešťastie z neliberálneho politicko-ekonomického brehu. S pointou, že by tak vypustila veľa jedu z opozičnej protikampane voči prezidentskej vláde, čo by jej politicky nesmierne pomohlo. Či už sama bude kandidovať, alebo nie.

Najsledovanejšou rolou Ódora bude tvorca rozpočtu 2024. Kompetentnejšieho asi nenájdeme, ale gratulovať si je predčasné. Akokoľvek rozumný jeho (ministra financií) návrh bude, poseptembrová garnitúra ho prepíše na svoj obraz. Ledaže...