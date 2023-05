Ficov vzťah k 8. máju nebol vždy taký vrelý

Neznámy vojak akejkoľvek národnosti uložený na Slavíne si vytrvalo nôti svoje.

Krátko nato, ako Zuzana Čaputová oznámila, že sa pred verbálnymi útokmi zo strany Roberta Fica bude brániť právnymi prostriedkami, Fico zavesil nové videjko – zo smeráckeho zhromaždenia na Slavíne 8. mája.

Plné dôkazov o väčšine toho, pred čím sa prezidentka hodlá brániť.

Skratkovité, maximálne zjednodušené tvrdenia – aby aj jeho volič rozumel – Ficovi idú jedna báseň. Že prezidentka je „nová premiérka“, sa očakávalo, napokon, nie je tajomstvo, že Fica obsah ústavy nejako osobitne nezaujíma.

Je však fakt, že tvrdenie sľubované v statuse sa vo videjku nenachádza. „Pred čím som včera na Slavíne varoval, sa dnes naplno potvrdilo – úradnícka vláda na čele s Ľ. Ódorom nie je prezidentkin návrh, ale Sorosova voľba.“ Keby sa aspoň sám so sebou dohodol, či to teda je prezidentkina vláda, alebo nie. Je to ťažké, uznajme.

Ďalšie obsahy okrem štátneho sviatku si viac netreba všímať, hoci mali pozoruhodné extrémistické črty. Zaujímavé je práve výročie konca vojny a ako sa Ficovi vyvíja v čase.

V roku 2023 vraví: „Viete, ako štátny sviatok Deň víťazstva nad fašizmom slovenské médiá nazývajú? Že voľný deň.“ (smiech publika) „Užívajte, odpočívajte... Je neuveriteľné...“ (že zomierali Bielorusi – na Ukrajincov trošku zabudol.) „A naše médiá hovoria voľný deň!“

V roku 2012 chcel čerstvý Ficov kabinet niektoré sviatky zrušiť, napríklad 1. september (Deň ústavy; o Ficovom vzťahu k ústave sme si už povedali).

A iné sviatky, napríklad 5. júl, 1. máj, 8. máj či 29. august, mienil presúvať z pondelka až štvrtka na piatok.