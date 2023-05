Ódor nepoteší Fica ani Matoviča (komentár)

Nebude ani babysitovať Igora Matoviča.

Úradnícka vláda nezreformuje zdravotníctvo, nepriláka kvalitných ľudí do školstva, nepodvihne životnú úroveň dôchodcov, dokonca nevymyslí ani to, ako dlhodobo bojovať s hybridnými hrozbami.

Môže však aspoň čiastočne vrátiť dôveru ľudí v riadenie štátu. Potvrdiť, že samotný systém nie je nahlodaný, ale len niektorí ľudia, ktorí štát vnímali ako súkromnú firmu alebo svoj profil na sociálnych sieťach.

V čase, keď mnohí členovia vlády stratili aj posledné zábrany a volebná kampaň presakovala aj na Úrad vlády, vláda úradníkov bez ambície žmýkať hlas z voličov je dobrá správa. Samozrejme, nie pre všetkých.

Pokoj a koniec chaosu je to posledné, čo si Robert Fico želá, a aby emócie náhodou neutíchli, tak zaútočil na prezidentku Zuzanu Čaputovú spôsobom, ako útočia visegrádski autokrati: Sorosova a americká agentka, ktorá pracuje proti záujmom Slovenska. Nemá nič iné, čím by prispel do diskusie o úradníckej vláde. Alebo akejkoľvek inej o smerovaní krajiny.

A práve jemu môže napríklad budúci premiér úradníckej vlády nastaviť zrkadlo. Je ťažko predstaviteľné, že Ľudovít Ódor dovolí súkromnej bezpečnostnej firme, aby riadila vnútro, alebo že bude obhajovať Vladimira Putina a šíriť proruský naratív. Nebude útočiť na menšiny, a nielen preto, že sám je menšinový Maďar, nebude novinárov nazývať prasatami, hadmi alebo prostitútkami.