Igor Matovič, priateľ žien a postrach platovej nerovnosti (komentár)

Na Deň matiek predstavil ďalšiu atómovku.

Bolo len otázkou času, kedy Igor Matovič vytiahne ďalší populistický nápad ozdobený potrebnou dávkou pátosu. Tá chvíľa prišla v nedeľu, na Deň matiek, keď na tlačovke veľkolepo predstavil svoj návrh zákona s názvom Za mamy bez daní.

Šéf obyčajných v priebehu dvadsiatich minút dokázal predstaviť svet, v ktorom nebude existovať platová nerovnosť. Strčil do vrecka všetky feministky, odborníkov i odborníčky v oblasti sociológie, rodovej rovnosti a ekonomiky a jedným návrhom zákona dokázal vyriešiť systémovú nespravodlivosť a problémy matiek samoživiteliek. Zázrak!

Priznajme, že čiastočná úľava na daniach pritom nie je úplne donebavolajúci nezmysel a bezpochyby by pri rozumnej a premyslenej aplikácii nesmierne pomohla napríklad rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo jednorodičom. V tomto prípade by však nesmela byť diskriminačne orientovaná iba na ženy, ktoré dieťa porodili, ako návrh jasne vraví.