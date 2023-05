Fico prinútil Čaputovú kandidovať

Prezidentka by vo voľbách dostala príležitosť napraviť si nelichotivé čísla.

Niekto by mohol byť na pani prezidentku príkry, že keď raz sľúbila vyjadriť sa ku kandidatúre do 15. mája, mohla by to aj urobiť. Prípadne si ten prísľub mohla odpustiť, veď ho od nej nikto nevynucoval. Všetko uvedené je dokonca aj pravda, ale stačí trocha dobrej vôle a jej mlčanie v tejto veci sa dá pochopiť.

Zuzana Čaputová nemohla vedieť, že čeliadka Eduarda Hegera si na definitívnu haváriu vyberie práve tento čas a ústavné akty rangu vymenovania novej vlády si zaslúžia najvyššiu pozornosť. Takto môžeme snahu neriediť pozornosť verejnosti vlastným kariérnym rozhodnutím dokonca považovať za štátotvorný akt.

To však nič nemení na tom, ako by jej rozhodnutie napokon malo vyzerať. Respektíve, ak aj Čaputová donedávna nebola rozhodnutá kandidovať (nevieme), teraz už asi musí. Možno trochu paradoxne ju k tomu sčasti donútil Robert Fico.