Obnovu diplomatických vzťahov medzi Saudskou Arábiou a Iránom dirigovala Čína

Diplomatická úloha Pekingu na Blízkom východe rastie.

Vpravo šéf saudskoarabskej diplomacie princ Fajsal bin Farhán, čínsky šéf rezortu diplomacie Čchin Kang a iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján pózujú počas stretnutia v Pekingu vo štvrtok 6. apríla 2023. (Zdroj: Iranian foreign ministry via AP)

Autor je bývalý veľvyslanec SR v Saudskej Arábii

Dohoda o obnovení saudsko-iránskych vzťahov, ktoré sprostredkovala Čína, odráža obavy Rijádu, že sa dostane do krížovej paľby eskalujúceho napätia medzi USA a Iránom. Zároveň by táto iniciatíva mohla zmierniť napätie v Zálive a v celej oblasti. Podčiarkuje tiež rastúcu diplomatickú úlohu Pekingu na Blízkom východe v situácii, keď sa Spojené štáty prestávajú zaujímať o tento región.

Peking spája sunnitov a šiitov

Saudská Arábia a Irán sa 10. marca dohodli na obnovení bilaterálnych vzťahov a opätovnom otvorení veľvyslanectiev. Ukončili tak sedemročnú roztržku medzi dvomi najväčšími rivalmi v Perzskom zálive.

Spoločné trojstranné vyhlásenie bolo uzavreté v Pekingu a podpísali ho najvyšší čínsky diplomat Wang Yi, saudskoarabský poradca pre národnú bezpečnosť Músád bin Muhamm- med al-Aiban a šéf iránskej Najvyššej rady národnej bezpečnosti Ali Šamcháni.

Saudská Arábia formálne prerušila diplomatické vzťahy s Iránom v januári 2016, po tom, ako demonštranti v Teheráne zaútočili na veľvyslanectvo monarchie kvôli poprave významného šiitského duchovného. Odvtedy vzťahy medzi oboma súpermi stagnovali.

Rijád dúfa, že obnovením vzťahov s Teheránom zníži svoju zraniteľnosť priamym iránskym útokom a zabráni vedľajším škodám vyplývajúcim zo zhoršujúcich vzťahov medzi USA a Iránom. Saudsko-iránska dohoda prichádza v čase, keď jadrové rokovania medzi Iránom a Západom nedosiahli pokrok a keď Spojené štáty presúvajú svoju bezpečnostnú pozornosť na čínske hrozby v Indopacifiku a prebiehajúcu rusko-ukrajinskú vojnu.

Saudská Arábia má obavy zo záväzkov Washingtonu voči jej bezpečnosti a z možného zlyhania americko-iránskych jadrových rokovaní. To by mohlo viesť k iránskej eskalácii voči Spojeným štátom, Izraelu a ich regionálnych partnerom, Spojeným arabským emirátom a Bahrajnu. Tieto dve krajiny v roku 2020 podpísali tzv. Abrahámove dohody so židovským štátom.

Napätie medzi Izraelom, USA a Iránom bude v nadchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne narastať.