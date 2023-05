Je dobre, že Ed Sheeran ten proces vyhral

Stevie Wonder má zrejme rád Mariku Gombitovú.

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

V poslednom čase víril inak pokojnú hladinu šoubiznisu súdny proces anglického pesničkára Eda Sheerana, obvineného, že svoj hit Thinking Out Loud ukradol z pol storočia starej piesne Let’s Get It On amerického soulového speváka Marvina Gayea.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pravdupovediac, predmetná pieseň vo mne nijaké podozrenie nevyvolala, lebo údajný nepriznaný originál som nepoznal. Na rozdiel od Sheeranovho hitu Bad Habits, ktorý mi pripomína pieseň Smalltown Boy od kapely Bronski Beat, ktorú som počúval na základnej škole.

Kompozitér Jaro Filip svojho času odhadol počet zložených skladieb na 2500. Nie je preto žiadny div, že pesničky sa na seba podobajú. Nemusí ísť rovno o plagiát. Skôr sa podľa nich dá odhadnúť, čo má ich autor rád.

Keď počujem začiatok piesne V jedálnom vozni, napadá mi, že spomínaný Jaro Filip mal rád Henryho Manciniho.