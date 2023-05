Zdá sa, že Erdogan zemetrasenie ustojí (komentár)

Ovládnutie tureckého parlamentu stranou AKP naznačuje, asi aký bude výsledok druhého prezidentského kola.

Turecko je regionálna mocnosť s dlhým geopolitickým presahom. A to je veľmi dobrý dôvod, že tunajšie voľby sa tešia omnoho vyššej globálnej sledovanosti než v množstve iných štátov aj s vyšším populačným či ekonomickým výtlakom.

Prvé kolo prezidentsko-parlamentných volieb, ktoré prebehlo v nedeľu, ohlasuje vcelku vážny škrt cez očakávania, ktoré síce mierne, ale favorizovali opozíciu.

Azda príznakovejšie než to, že len pol percenta delilo Erdogana od nadpolovičnej väčšiny, čiže priameho obhájenia prezidentského mandátu, je ovládnutie parlamentu jeho stranou AKP. To je totiž zrejme najsilnejšia z indícií, že asi aký bude výsledok druhého prezidentského kola. Ešte i keď – aby sme si „istili“ prorocký chrbát - insideri, ktorí v západných médiách sledujú pravidelne tureckú scénu, veštia pred druhým kolom vypätú kampaň plnú špinavostí a hoaxov, akože Biden platí opozíciu. (Nepripomína vám to niečo a niekoho?)