Heger pomáha Majerskému v kampani (komentár)

Verme mu, že voličov si pozná.

Sotva to tak plánoval, ale zdá sa, že Heger robí dobiedzaním do KDH tejto strane kampaň. Ešte skôr, než sa rozbehli predvolebné konfrontačné debaty, totiž dostal Majerský príležitosť verejne odvracať Hegerove ponuky. A nech si už myslíme o téme spájania s Demokratmi hocičo, ide mu to dobre.

KDH totiž má za sebou skúsenosť s argumentom „hoďme kultúrne vojny za hlavu a sústreďme sa na odolávanie kleptokracii a populizmu“. Otupiť názorové rozdiely v kampani a simulovať spoločné vládnutie už vyskúšal Alojz Hlina, keď pristúpil k memorandu s PS-Spolu.

Priznáme sa, tlieskali sme.

Sympatické boli totiž argumenty vtedajšieho lídra kresťanských demokratov, ktorý chcel postaviť konzervatívnu stranu na spôsob trebárs Nemcov. Kde sa nepredháňajú prinášaním protiinterrupčnej legislatívy každého pol roka, nezachraňujú civilizáciu okresávaním práv menšín a neasistujú fašistom pri „dobrých návrhoch“.