Matovič ďalej otravuje vzduch (komentár)

Ódor sa už môže cítiť ako Sorosov bratranec z druhého kolena.

Ak si Igor Matovič so zvyšnými vernými niečo dôsledne nevšimli, je to volanie po ukončení chaosu a nastolení pokoja. Vo svojej ukričanej vyprázdnenosti budú naďalej otravovať vzduch a v ponuke dňa sú tak ustavične len konflikty a ukazovanie prstom na druhých. A všadeprítomné lži.

Už drzosť, s akou Matovič reagoval na definitívny koniec Hegerovej vlády, pričom sám je architektom celého bordelu od marca 2020, je takmer až obdivuhodná. Bez štipky móresu vyhlási napríklad, že dotáciou obdarený Vlčan bol Hegerov človek a prezidentka ho kryla!

No Heger už tiež chápe, komu robil rohožku. Neskoro, ale predsa.

Matovič začal predvolebnú kampaň a začal ju jediným spôsobom, na ktorý sa zmáha: skopávaním súperov z rebríka.

Inštinkty Matovičovi fungujú stále dobre. Ako kvalitne nasrdiť bežného občana, ktorý má základné existenčné starosti? Hľa, Sulík s kamarátkami sa chodil za štátne opíjať do Dubaja! (Pritom celé vypitie baru je somarina, ktorá nestojí za reč, a to, či sa v Dubaji dialo niečo zreteľahodné so štátnymi prostriedkami, stačí prenechať prokuratúre, ktorá už v tej veci koná. Vďaka Hirmanovi.)

Ďalší protivník? Progresívci a „liberálna“ Bratislava.