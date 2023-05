Načo po Kočnerovi potrebujeme súdy? (píše Samo Marec)

Je možné veriť v spravodlivosť a zároveň všetko nespochybňovať.

Autor je prekladateľ a publicista

Verím v dobré konce. Nie preto, že vždy všetko dobre dopadne, práve naopak: príliš často to dopadne výslovne zle. Príliš často ostane zlo nepotrestané.

Ale verím v ne napriek tomu, ba práve preto: lebo nemám inú možnosť. Aj napriek opakovaným dôkazom o opaku musím veriť, že existuje akási základná spravodlivosť; že dobrí sú dobrí a zlí sú zlí, a tak aj napokon dopadnú.

Chcem, aby všetko dobre dopadlo. Viem, že je to nereálne.

Práve preto som osobne presvedčený o tom, že vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej si naozaj u Aleny Zsuzsovej objednal Marian Kočner, tá si jej vykonanie potom objednala u iných ľudí a zaplatila za to jeho peniazmi.

Stále verím, že za to napokon bude potrestaná nielen ona, ale aj on. Nie preto, že by to niečo zásadné menilo na spôsobe, ktorým Marian Kočner strávi zvyšok života – verím, že tak či tak za mrežami –, ale preto, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť. Aby bolo zlo potrestané.

O tomto som presvedčený a takáto je moja viera, lenže som len občan, prinajlepšom neveľmi kvalitný „pisálek“. Nie som sudca (a nechcel by som byť) a o práve viem len o málo viac ako to, čo si prečítam v novinách. Existujú veci, o ktorých nič neviem.

My vieme, ako to je

Mariana Kočnera oslobodili, lebo „ani vysoký stupeň podozrenia“ na dokázanie viny nestačí.

Obhajoba má spochybniť argumenty prokuratúry, nájsť v nich medzery, ukázať, že z A nemusí nevyhnutne vyplývať iba B, a môže existovať aj iné vysvetlenie. A ak sa to alternatívne vysvetlenie, ktoré je teoreticky možné, nepodarí vyvrátiť, tak ho súd musí brať do úvahy.



Práve vtedy platí, že vina nebola dokázaná mimo všetky pochybnosti, no a človeka, ktorému nebola vina dokázaná mimo všetky pochybnosti, odsúdiť nemožno; akokoľvek by sme chceli. Okrem iného aj preto, že poslať niekoho napríklad na dvadsať rokov za mreže len preto, že „takto to takmer určite bolo“, sa nesmie. Nestačí to; predstavte si, že by sa to stalo vám.

Napokon, všetci sme sa počas procesu s Kočnerom a Zsuzsovou zoznámili so slovným spojením „ucelená reťaz tak priamych, ako aj nepriamych dôkazov“. Spochybníte jedno ohnivko, celý kauzálny reťazec padá a obvinený nie je vinný. Nie je to pekné, ale tak káže logika.