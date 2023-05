A kde je v tom všetkom Kočner? (komentár)

Rešpektujeme súdne rozhodnutia, ale ešte viac rešpektujeme fakt, že kauza ide opäť na Najvyšší súd.

Skúsme si predstaviť, že XYZ pravidelne vozí kamarátovi spoza hranice určitú vec. Vždy, keď sa tak stane, pošle správu v znení „Šaty jsou ve skříni.“

Aj keby svedkovia tvrdili, že ide o balíčky spoza hranice, Špecializovaný trestný súd by si na tom určite vylámal zuby. Je to totiž náročná šifra pôvodom z ktorejsi českej komédie z 80. rokov. A navyše by sa mohlo stať, že bola skutočne reč o nejakých šatách a skrini.

Teraz však nie je vhodná chvíľa na nijaké žarty. Dejú sa samé vážne veci.

Pozostalé rodiny trpia spôsobom, aký si len ťažko možno predstaviť.

Dôveryhodnosť súdnictva môže naďalej klesať, pretože sme odkázaní na to, aby sme „rešpektovali“ súdne rozhodnutie, ako sa (správne) vyjadrili mnohí vrátane prezidentky.

Isteže ho každý rešpektuje, nikto nevzal spravodlivosť do vlastných rúk. Každý len pozerá s otáznikmi v očiach.

A s ešte väčšou chuťou sa všeobecne rešpektuje, že týmto rozsudkom sa opäť bude zaoberať Najvyšší súd.

Zatiaľ sa čaká na písomné odôvodnenie rozsudku. Ak z neho jasne vyplynie, ako vznikli konštrukcie, ktoré zazneli pri ústnom vyhlasovaní, tak dobre. Predstavivosť na to však nemá ako stačiť.

Vie sa s istotou, že Kuciak Kočnerovi pil krv ako málokto. Výhražný telefonát je verejne známy. Vie sa, že Kočner prostredníctvom Petra Tótha dal Kuciaka sledovať. Tóth Kočnerovi poslal aj adresu novinára.