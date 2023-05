Ako možno vysvetliť šťastie?

Akoby sa museli naplniť Sartrove slová, že peklo sú tí druhí.

Autorka je lekárka a spisovateľka

Už si niekedy niekomu vysvetľovala, čo je šťastie? pýta sa ma dcéra, keď sa trápi s esejou na rovnomennú tému.

Asi ani nie, odpoviem a znenazdajky sa mi vynorí jarné ráno pred troma rokmi, keď som sa uprostred všetkého napätého očakávania katastrofy zobudila celkom nečakane s pocitom nevysvetliteľného šťastia. Možno to bol ten slnečný jas, možno spev vtákov; zasiahlo ma to naplno a celkom nepripravenú. Nakrátko, ale tak intenzívne, že je to jedna z najsilnejších spomienok z tohto obdobia.

Neskôr, keď smrť už aj u nás kosila vo veľkom, som niekomu napísala, že by som sa chcela dožiť konca pandémie už len preto, aby som vedela, ako sa skončí.

No a ona preskočila rovno do vojny.