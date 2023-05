Ty ešte nemáš politickú stranu? (píše Michal Havran)

Uviazli sme v hanebnom systéme politických latifundií a zabudli na verejné dobro.

Autor je teológ a spisovateľ

Tak áno, nemáme takzvané klasické politické strany. Teda, nemáme ich toľko, aby sme mohli spolu so Simone Weilovou žiadať ich všeobecné zrušenie.

A tak sme odkázaní sledovať MMA zápasy slovenskej mikropolitickej scény, v ktorej, ako to už v takýchto krajinách chodieva, stráca prehľad aj Peter Tkačenko.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Uhorský politický systém nám zanechal koncept politickej strany ako modelárskeho krúžku s cieľom zmocniť sa najskôr miesta na nádejnej volebnej listine a neskôr v takzvanom rezorte vybudovať vlastnú stranícku enklávu so systémom živých prevodoviek, kde všetko steká do jedného suda ako v záhradkárskych rodinách zberajúcich vlahu do odkvapovej nádrže.

Ale my máme stranu! Zakričia jedni. A my tiež! Zakričia druhí, čím myslia takzvané okresné a regionálne štruktúry, zmes rôznorodých ľudí, ktorých väčšinou spája len blahosklonný vzťah k straníckym mikrorezňom podávaným na straníckych podujatiach, kde sa rozhoduje o straníckych prioritách a straníckych kádroch.

Svet podpriemerných ľudí

A niekto si napríklad myslí, že strany ako zdanlivo profesionalizované a na politiku sústredené spoločenstvá sú schopné dodať štátu tie najlepšie kádre, že voľby sú vlastne finále najvyššej súťaže a samotná vláda ničím menším ako reprezentáciou.

No zdá sa, že práve u nás to neplatí, že práve strany patria medzi tie orgány spoločnosti, ktoré si nevšimli, odkiaľ dnes pochádza expertíza, zručnosti, reputácia a schopnosti, a preto sa iba u nás môže stať, že svet politikov nie je zárukou, že spoločnosť budú riadiť najlepší spomedzi nás.

Naopak, môžeme si byť celkom istí, že na miestach, kde sa tvaruje podoba Slovenska v 21. storočí, budú najneschopnejší z nás, pretože politiku neberieme vážne rovnako, ako niektorí politici neberú vážne systém solídnej politickej strany.