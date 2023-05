Progresívci dúfajú, že stačí vydržať (komentár)

Tému odchodov mladých do zahraničia si vzali za svoju.

Od príchodu prezidentkinej vlády sme si sľubovali okrem vypustenia pary nahromadenej okolo Hegera s kolektívom aj skvalitnenie verejnej debaty. Muselo sa tak zákonite stať, pretože súčasní ministri nepotrebujú rozpracúvať stranícke vízie a môžu rozprávať, ako im odborný zobák narástol.

Tak sa do debaty dostala aj Ódorom prioritizovaná téma návratov mladých zo zahraničia (či ich udržanie doma). Je to analytický evergreen a demografická špecialita spájajúca postsocialistické krajiny. Dať ju do pozornosti je len chvályhodné.

Môžeme to tiež chápať ako napomenutie kampaňujúcich strán, že nezastupujú len skupiny voličov, ktoré oslovujú, ale spoluvytvoria podmienky v krajine, ktorá má kľúčový defekt v odchode mozgov a rúk do zahraničia.