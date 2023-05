Aj pri budovaní volebných vehiklov platí, že čím neskôr, tým horšie.

Kedysi sa šírila legenda, že posledné slovo, že kto s kým áno a kto s kým nie, povedia májové prieskumy. Po tom poslednom si môžeme byť istí, že čakať od mája rozuzlenie bol jeden z mnohých omylov, ktorých sa kibici dopustili.

Dnes už vieme, že nepriniesol rozuzlenie, ale zauzlenie. Ak sa v „integračnom procese“ ešte niečo zomelie – a to je veľké AK – tak last minute. Eventuálne ultra last minute.