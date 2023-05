Moldava patrí medzi naše najväčšie hanby (komentár)

Nijaká Ficova vláda by sa nikdy v živote ani po smrti týmto Rómom neospravedlnila.

Policajná razia v Moldave nad Bodvou patrí medzi najväčšie hanby Slovenskej republiky z epochy ficizmu. Spolu s prípadom Hedvigy Malinovej, ktorú vyhnala za hranice rovnaká dvojica Roberta Fica a Roberta Kaliňáka.

Títo dvaja vždy vedia už pár dní po určitej udalosti, ako to bolo naozaj. Rovnako to vedel aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, koľké prekvapenie, a neberme zásluhy ani Milanovi Krajniakovi, ktorý sa v roku 2018 vyjadril jednoznačne: zásah v Moldave nad Bodvou aj použitie donucovacích prostriedkov boli oprávnené. To je len pripomienka, nie prekvapenie, čo dokáže posledný križiak.

S Hedvigou Malinovou ich nespájajú len postavy uvedených smerákov, ale aj kombinácia menšina, násilie, polícia Slovenskej republiky, stíhanie obetí pre krivú výpoveď/krivé obvinenie a dlhé roky vymáhania svojich práv.

Pred dvoma rokmi a dvoma chvíľkami prokuratúra rozhodla, že ustupuje od obžaloby Rómov. Po mizerných siedmich rokoch a nestalo by sa to, keby nebolo rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva. Nech si každý laxný okoloidúci len skúsi predstaviť, že je sedem rokov objektom orgánov zrazu veľmi čulých v trestnom konaní len preto, lebo ho zmlátila polícia.

A hoci vtedajšia verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová upozornila na viacero závažných porušení základných práv, ani tak k skutočnej náprave a zmene praxe štátnych orgánov nedošlo. Pretože nebola vôľa.