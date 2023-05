Ďalší kamienok do mozaiky beznádejnosti Slovenska.

Alena Zsuzsuová bola nielen mafiánskou volavkou, ale aj múzou viacerých významných mužov tohto národa. A teraz sa Danko, Kollár aj Glváč tvária, že sa ich to netýka. A čo je horšie, ani im to nikto nepripomína, lebo v takej krajine my žijeme.