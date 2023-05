A čo ak išiel Kollár na služobku? (komentár)

Závisť a proletársky idiotizmus zase naplno pracujú pre Smer.

Nejde len o údajné falšovanie volieb. Ficovi sa darí oblbovať a podrývať aj v tábore, ktorý si verí, že procesom v štáte lepšie rozumie, a preto je odolnejší voči kampaňovým sprostostiam. Ale kdeže!

Tak napríklad v prípade Vlčan sa Smeru úspešne podarilo vsadiť aj kolegom novinárom do úst frázu o tom, že protikorupčná vláda padla na korupcii. Ako upozornil bývalý novinár Pavel Sibyla, nesedí to fakticky, no ako titulok je to fascinujúce.

Asi sa nedalo odolať.

Keď Robert Fico predstieral investigatívnu robotu v prípade služobnej cesty poslaneckého výsadku do Južnej Ameriky, tiež sa uchytili reči o zbytočnej ceste či dovolenke poslancov za štátne.