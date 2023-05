Vychovaj si publikum a môžeš všetko.

Keby to takto išli tvrdiť pred dvoma rokmi, to by možno dokonca aj sympatizantom Smeru zablikala kontrolka. Takže bolo treba tie duševné savany najskôr správne nastaviť a až teraz sa konečne môže Fico naplno postaviť za svojho Kočnera.