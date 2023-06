Situácia je taká vážna, že aj Mikloško zvolil pragmatizmus a oportunizmus (komentár)

KDH si vzalo poučenie z krízového vývoja.

Niet pochýb, že personálne akvizície KDH v podobe Františka Mikloška a Branislava Škripeka sa z liberálnejšej časti spektra okrem iného stretnú s kritickými až opovržlivými komentármi. Neprajníci to budú považovať za jasný dôkaz nenapraviteľnosti tento strany a jej trvale konfesijného, čiže neprijateľného charakteru.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

To sa dá aj pripustiť, ale nijako sa to nevylučuje so schopnosťou porozumieť správaniu kresťanských demokratov. Všetci dobrí ľudia by chceli, aby sme mohli voliť aj normálne konzervatívne, nielen kresťanistické až fašizoidné spolky. Problém je, že keď tú ponuku dostanú, voliči ju odmietnu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kandidátku KDH pre predčasné voľby posilní František Mikloško Čítajte

Ak si odmyslíme ekonomický program SaS, naposledy tu normálny konzervativizmus uspel s SDKÚ. Odvtedy nám ako väčšie či menšie fiasko núkali alebo núkajú Sieť, Za ľudí, Spolu či OKS. Alojz Hlina síce priviedol KDH do nového storočia (dvadsiateho), ale voliči ho za to primerane potrestali.

Škripek a Mikloško sú reakciou na tento trest.