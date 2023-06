Fico je hybridná hrozba a je na to hrdý

Fico hrdo vystavuje na obdiv všetko, čo z neho robí hrozbu pre demokraciu.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

Robert Fico je hybridná hrozba. Nikdy sa tým netajil a hrdo vystavuje na obdiv všetko, čo z neho robí hrozbu pre demokraciu. Mohol by aj niektorých svojich voličov zmiasť, keď sa vehementne ohradzuje proti informáciám, že pracuje proti členstvu Slovenska v NATO. Mesiace ich presviedča, že Slovensko mentálne patrí do iného zoskupenia.

Lebo Fico spoluprácu s krajinami aliancie považuje za „poklonkovanie a vyskladňovanie našich armádnych rezerv“ a sľubuje navrátenie suverenity do zahraničnej politiky. Stačí sa len opýtať namosúreného voliča Fica, ktorý demonštruje za mier, čo si pod tými slovami predstavuje.

Fico sa oháňa aj tým, že ani v rokoch 2012 a 2016, keď Smer vládol sám, demokraciu nerozložil. Demokracia skutočne prežila, no nie vďaka, ale napriek Ficovi. V tom čase však šéfovi Smeru nehrozili trestné stíhania, nemusel chrániť svojich ľudí pred možným väzením, kajúcnici nezačali dopĺňať chýbajúce časti do mozaiky únosu štátu.

Vtedy Viktor Orbán, ktorý sa dostal k moci v roku 2010, ešte len začal budovať svoj mafiánsky štát. V tom čase nebolo zrejmé, aké deformácie právneho štátu, aká miera korupcie a aké nivočenie slobodnej tlače mu v Európskej únii prejde.

Ak sa Fico dostane v septembri k moci, nebude mať zábrany, ktoré mal pred desiatimi rokmi. Je takmer nemožné, aby človek, ktorý spochybňuje právo Ukrajincov brániť sa proti ruskej agresii, šíri totožné klamstvá, aké šíria webové farmy financované Ruskom, útočí na občiansku spoločnosť a novinárov, bol zároveň dôveryhodným partnerom demokratickej Európy.

Fico nazýva komunikáciu vládnych úradníkov a mimovládnych organizácií o hybridných hrozbách vlastizradou. Práve ignorovanie tejto hrozby by však bol akt proti občanom tejto krajiny. Ruská agresia sa už dávno preliala na Slovensko a zbiera svoje obete na weboch a sociálnych sieťach. A žiaľ, práve tie obete volia Fica.

Zaslúžime si slobodu?

Bývalý minister financií Ivan Mikloš nepochybuje o tom, že Rusko si Slovensko už dávno vyhodnotilo „ako jednu z najsľubnejších krajín na efektívne vymývanie mozgov za hranicami vlastnej krajiny“.

Okrem zdrojov má aj mnoho „ochotných prisluhovačov nielen v radoch našich „nezištne“ pomýlených „mierotvorcov“ či „slavianofilov“, ale aj medzi podkupnými trhovníkmi ponúkajúcimi slobodu a nezávislosť vlastnej krajiny za misu šošovice.

Práve preto je pre Mikloša zarážajúce, že vláda, ktorá má prozápadnú orientáciu, urobila proti ruskej protislovenskej propagandistickej diverzii žalostne málo. Aj preto sa môže stať, že po roku agresie proti Ukrajine, vyvražďovaní v Buči, Boroďanke alebo v Bachmute, po zločinoch proti ľudskosti, 51 percent ľudí na Slovensku viní z vojny Ukrajinu alebo Západ.

Ešte neodchádzajte

V denníku SME sme premýšľali, o čom by sme sa mali rozprávať pred nasledujúcimi parlamentnými voľbami, aby rozbúrený a vyčerpávajúci verejný diškurz neznechucoval ľudí, ktorí sú už presýtení politikou. Vždy nanovo sa sami seba pýtame, či hovoríme dostatočne o dôvodoch, prečo sa stále oplatí žiť na Slovensku. Najmä v čase, keď počet mladých ľudí, ktorí odchádzajú zo Slovenska, stále narastá.

Kolegyňa Zuzana Kovačič Hanzelová sa počas verejnej debaty s premiérom úradníckej vlády Ľudovítom Ódorom opýtala, prečo by mali mladí ľudia ostať na Slovensku. Premiér priznal, že nie je jednoduché vysvetliť mladým ľuďom, prečo by mali zostať. „A to je otázka, ktorú chcem aspoň trošku rozlúsknuť, ako dať na stôl argumenty pre našich študentov, aby neodchádzali,“ dodal.

Ódor nebude mať veľa času na to, aby zhromažďoval argumenty. Ale prínos svojej vlády vidí v tom, že bude stáť mimo politického boja, a tak sa „viac vykryštalizujú strany, ktoré sú za nedemokratickú cestu a ktoré hľadajú aspoň nejaké riešenia v rámci demokratických princípov“.

Kto bude premiér po Ódorovi?

Do volieb zostávajú presne štyri mesiace. Robert Fico je vo svojej plnej sile, ale môže sa stať, že nakoniec nebude premiérom? Kto teda bude zostavovať vládu: bude to Peter Pellegrini alebo Michal Šimečka? Samozrejme, nemáme zaručené odpovede, ale kolega Michal Katuška si na základe vyjadrení lídrov, výsledkov prieskumov aj skúsenosti z predošlých volieb pripravil odpovede na otázky, čo už 120 dní pred voľbami možno predpokladať.

Po materskej nežiadaná?

Matka troch malých detí si nedokázala nájsť prácu vyše pol roka po tom, ako sa jej skončila materská dovolenka. Potenciálni zamestnávatelia sa jej pýtali, ako si predstavuje pracovať s troma mladými deťmi a kto jej bude pomáhať. Pod tlakom týchto otázok na posledných troch pohovoroch dokonca zaklamala, že nemá deti.

Vedeli ste, že zamestnávateľ vlastne ani nie je oprávnený vopred zisťovať rodinný stav uchádzačky alebo uchádzača o zamestnanie? A vlastne ani nesmie klásť otázky, ktoré nesúvisia s pracovnou náplňou alebo so vzdelaním?

Kolegyňa Michaela Žureková sa rozprávala so ženami, ktoré mali ťažkosti s návratom do práce, a s právničkou, ktorá sa zaoberá diskrimináciou žien po materskej.

Ako sa skryť v skládke?

Môže sa na Slovensku stať, že vznikne spleť firiem, ktoré porušujú celý rad zákonov, znečistia prostredie, vyrobia dlhy a potom beztrestne zmiznú? Áno, môže, a kolega Tomáš Vašuta čitateľom vyrozpráva, ako sa to podarilo majiteľom kontroverznej skládky Vlčie hory pri Hlohovci.

Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME