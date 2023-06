Ako sa nezblázniť. Návod na použitie (píše Samo Marec)

Dôjde vám to keď (ne)budete ležať v Rázsochách.

Autor je prekladateľ a publicista

Na hokejových majstrovstvách dopadlo Slovensko tak, ako dopadlo. Našťastie to nebola naša vina.

Hnevali sme sa na Švajčiarov, že nám nepomohli a nevyhrali nad Lotyšmi. Potom sme sa tým Švajčiarom smiali, lebo na to doplatili a vo štvrťfinále vypadli s Nemcami.

Ale vzápätí sme sa na tých istých Švajčiarov zase hnevali, lebo vypadli s Nemcami, Nemci nás preskočili v rebríčku a my tak možno budeme musieť hrať o olympijskú kvalifikáciu.

Dosť peňazí a idiotov

Väčšina ľudí nechápe, čo je zlé na tom, keď nejaký hokejista ide hrať do krajiny, ktorá práve vraždí svojho suseda. Prakticky celý zvyšný svet to chápe, ale svet sa mýli. Alebo nám nerozumie. My to predsa máme nastavené správne: chudáci chlapci, musia si zarobiť.

Zo Slovana tam odíde tréner, ktorý dokonca robí aj asistenta v reprezentácii. A odíde tam po tom, čo oslovili troch českých trénerov, lenže tí mali dostatok chochmesu na to, aby to odmietli. On nie. A Slovan sa s ním ešte aj rozlúči s tým, že ako krásne sa mu to podarilo, blahoželáme, teším sa na spoluprácu po návrate.

Všetkým je pritom úplne jedno, že každý človek, ktorý za týchto podmienok do KHL príde, je v prvom aj poslednom rade nástrojom propagandy: aha, je jedno, že vraždíme, za dosť peňazí sa stále nájde dostať užitočných idiotov. Veď presne preto sú v KHL zrazu aj ľudia, ktorí by sa tam inak nedostali ani omylom.

Ako na trhu

Situácia je momentálne takáto: jedna strana hovorí, že je ohrozená demokracia a integrita volieb, aj druhá strana hovorí, že je ohrozená demokracia a integrita volieb. Nezhodnú sa len v tom, čo s Ficom; podľa jedných to zachráni, a podľa druhých spôsobí.

Jedni hovoria, že treba zachraňovať priamu voľbu prezidenta a prezidentský palác patrí ľuďom, a druhí hovoria, že v Bruseli sa konalo stretnutie, ktoré sa síce naozaj konalo, ale inak a riešili sa tam úplne iné veci. Voliči tu normálne veria tomu, že administrátor facebookovej stránky polície prosil NATO o zásah na Slovensku, a zdá sa im to úplne realistické.

Ľudia mi hovoria a píšu, že hoci si uvedomujú situáciu a nebezpečenstvo, nedokážu tú politiku sledovať. Nedokážu ju sledovať, lebo je to hlúpe a prázdne, je im z toho trápne a majú pocit zbytočne stráveného času. Vidia, ako v nej pomerne zbytoční ľudia robia pomerne nezmyselné veci a furt je okolo toho krik.

Niežeby tí ľudia nešli voliť; pôjdu, len to dovtedy je neznesiteľné. Toto, čo tu vedieme, už predsa dávno nie je diskusia, ale prekrikovanie na trhu; zodpovedajú tomu témy, úroveň aj stánkari.

Otázka úrovne

Dávnejšie som si vymyslel bonmot: najväčší problém Slovenska spočíva v tom, že sa ani nevieme zhodnúť, v čom spočíva najväčší problém.