Postaviť a nekradnúť – na Slovensku science fiction? (píše Miroslav Beblavý)

Heger, Krajčí a Lengvarský budú navždy spojení s fiaskom okolo Rázsoch.

Autor je bývalý poslanec NR SR, expredseda strany Spolu, pôsobí ako vedecký koordinátor Európskej siete expertov na ekonómiu vzdelávania, hosťuje na Sciences Po

Keď ruský minister dopravy prišiel na návštevu do Číny, pozval ho rezortný kolega domov na večeru.

Hosť z Moskvy pozerá na obrovskú vilu, luxusný nábytok a olympijský bazén a pýta sa: „Li, ako sa na toto dá zarobiť?“

Domáci pán mu ukáže novú diaľnicu, ktorá sa vinie neďaleko, a hovorí: „Tak.“

O niekoľko mesiacov hostí ruský minister svojho kolegu. Vidiecka dača vyzerá ako cársky palác, má vlastné jazero, na stenách visia originály Picassa a impresionistov.

Číňan sa s otvorenými ústami pýta: „Ale ako si dokázal až toto?“

Putinov minister ukáže prstom na krásnu vidiecku krajinu okolo: „Vidíš tú diaľnicu?“

Li sa pozerá, zamračí sa a napokon povie: „Nie, nevidím.“

A Rus na to: „Takto som zarobil ja.“

Ako nepostaviť diaľnicu ani nemocnicu

Keby v tomto vtipe vystupoval slovenský minister, tak z okna ukáže na kompromis – rozostavanú diaľnicu. Okrem viacerých večne nedokončených úsekov na ceste z Bratislavy do Košíc tu máme nemocnicu Rázsochy a donedávna aj jadrovú elektráreň Mochovce.

V súvislosti s minulotýždňovým rozhodnutím vlády nepokračovať vo financovaní projektu najväčšej slovenskej nemocnice z plánu obnovy sa vynorilo viacero komentárov o tom, že Slovensko jednoducho nevie dokončiť veľké stavebné projekty a jediným riešením je odovzdať správu krajiny Nemcom.

V skutočnosti až takí výnimoční nie sme – postaviť veľké dielo načas a za rozpočtované peniaze je čoraz zriedkavejším úspechom na celom svete.

Záujemcom odporúčam knihu Ako dokončiť veľké veci (How Big Things Get Done) od dánskeho profesora Benta Flyvjerga. Preskúmal šestnásťtisíc obdobných projektov a zistil, že len osem a pol percenta dodrží finančný a časový harmonogram.