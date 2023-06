Leto, keď sa rozhodne o emigrácii

Nikdy neviete, kedy sa z nejakého absurdného dôvodu stanete menšinou aj vy.

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Boh nás ľúbi, no nie natoľko, aby nás zachránil. To je citát z klipu, ktorý pozitívne šokoval slovenskú scénu. Vojtíkov Detviansky sen je fenomén, ktorý na Slovensku chýbal. Stagnujúce vody scény bublajúcej okolo eFeMka s občasným presahom do mainstreamu rozčeril chalan, ktorý spája hneď niekoľko subkultúr.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Estetika à la deväťdesiate roky a odvaha obliecť si outfit v kraji, kde na vás zazerajú ruskí „podržtaškovia“ z Republiky. Príklad toho, že queer ľudia nežijú len v Bratislave ani ich nedovážajú zo zahraničia.

Detva je mesto, kde som minulý rok debatovala v rámci Slovenskej teplárne. Pozvali nás do miestneho podniku, ktorého majiteľka sa zrazu stala nepriateľkou v očiach farára, na ktorého omše chodila odmalička.

Na stupnici Vojtík a Slaytiiina rozhodne potrebujeme viac prvého. Slovenská queer scéna nemusí preberať slovník ani vizuál Ru Paulovej show, odjakživa tu bola a nikdy tu byť neprestane.