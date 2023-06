Roberta Fica už nik neobmedzuje, konečne je sám sebou (píše Arpád Soltész)

Ukrajinci bojujú aj o výsledok slovenských volieb a budúcnosť našej demokracie.

Autor je komentátor portálu noviny.sk

Aj vojna dokáže zovšednieť, ak sa nás priamo nedotýka. Vlastne stačí pocit, že sa nás netýka, keďže bomby nepadajú priamo na naše hlavy. Počty mŕtvych sa stávajú štatistikou.

Príbehy o znásilňovaní, sadistickom mučení a vraždení sa opakujú tak často, že už nešokujú. Úvodné zdesenie strieda pocit úľavy, že kým Ukrajinci kladú takýto tuhý odpor, k nám sa hrdzavá fašistická horda nedostane. A čo bude zajtra? Uvidíme. Však ešte nikdy nebolo, aby nejako nebolo.

Robert Fico , jeden z favoritov predčasných volieb, proruské postoje vôbec netají. Práve naopak, stavil na ne. Jeho geopolitický premet má železnú logiku, nielen politickú, ale aj osobnú. Ľudsky sa len vracia k svojim prirodzeným koreňom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Je produktom predchádzajúceho režimu, svoju kariéru si vysníval a budovať ju začal v podmienkach totalitného štátu. Že to bol akurát komunizmus, nebola jeho voľba, proste sa doň narodil. Keby bol vtedajším zriadením nacizmus alebo fašizmus, menilo by to len jeho slovník, nie metódy a ciele. Rovnako pracovito a odhodlane by sa šplhal na najvyšší dosiahnuteľný vrchol moci.

Nepatril k bratislavskej zlatej mládeži s prominentným tatkom za chrbtom ako jeho cynický dvorný propagandista. Tvrdo drel, aby mohol všetkým ukázať, čo je on v skutočnosti zač. A nedá sa do istej miery neobdivovať, že to dokázal aj v zmenených podmienkach slobodných volieb, hoci to preňho muselo byť mimoriadne nepohodlné a ťažké.

Bez oligarchie a bez masky

Takého autentického Roberta Fica ako dnes sme tu od roku 1989 nevideli. Ani toto oslobodenie od demokratickej pretvárky si však nevybral dobrovoľne a zaplatil zaň vysokú cenu. (Zostáva len dúfať, že vyššiu, než si môže dovoliť.)

Aj keď nesie za vraždu Jána a Martiny plnú politickú zodpovednosť, neznamená to, že mu bola po chuti. Okrem ich blízkych nikoho nepoškodila viac ako práve jeho. Jej dôsledky rozvrátili systém moci, ktorý starostlivo budoval, a vážne poškodili jeho kariéru.

Či ju celkom zničili, alebo len vrátili späť na jej prapôvodnú trajektóriu, smerujúcu do ústredného výboru komunistickej strany, sa dozvieme 30. septembra.