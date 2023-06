Koľko stojí dobrá rada

Keby sme radšej premýšľali, aké služby ľuďom ponúknuť.

Autorka je sociálna poradkyňa a analytička

Minulý týždeň vydalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tlačovú správu, v ktorej zhodnotilo činnosť nových rodinných poradní. Tých, ktoré minulý rok pilotne vznikli v piatich mestách – v Trnave, Nových Zámkoch, Humennom, Žiline a Košiciach – a na webe sa o nich píše, že „pomôžu pri riešení problémov v manželstve, medzi členmi rodiny, priateľmi, kolegami a v ďalších medziľudských vzťahoch“.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

No veď dobre. Nie dobre. Hurá! Sieť, v ktorej ľudia nájdu pomoc, keď sa topia v problémoch, by mala byť hustá.

Čo je za veľkolepými číslami

Mali by sa do nej zmestiť nielen Martina, Zuzana a Dávid (nevymýšľam si, takto ich v tej tlačovej správe nazvali), ktorí do štátnej poradne zašli, keď potrebovali riešiť pocity spojené s koncom manželstva alebo s hrozbou jeho rozpadu (tak totiž ich príbehy v tlačovej správe opísali).