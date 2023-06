Tisova ulica už mohla byť minulosťou

Len 32 poslancov vníma našu spoločenskú nekultúru.

Autor je teológ a pedagóg, expert Progresívneho Slovenska na vzdelávanie

Pamätáte si? Vo Varíne stále majú Ulicu Dr. Jozefa Tisa. Spolu s kolegami sme pripravovali v našej strane novelizáciu zákona o obecnom zriadení a táto novela mala minulú jeseň ambíciu od 1. júna 2023 vstúpiť do platnosti. V parlamente ju predkladal poslanec Tomáš Valášek.

Vychádzali sme z toho, že v súčasnosti obce nemajú zákonom uloženú povinnosť zmeniť existujúci názov ulice alebo iného verejného priestranstva, ak je tento názov neprípustný.

Novú úpravu všeobecných pravidiel určených pre všetky názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na Slovensku sa nepodarilo prijať.

Ulica je stále pomenovaná po Jozefovi Tisovi

Obce a mestá, ktoré nespĺňajú to, čo zákon predpisuje, mali mať podľa navrhovanej novely aj po prípadnej konzultácii s Ústavom pamäti národa dosť priestoru a času, aby do 1. júna 2023 splnili svoju povinnosť a dali názvy ulíc a verejných priestranstiev vo svojej pôsobnosti do súladu so znením zákona.

Zákon po prerokovaní posunulo do druhého čítania 66 poslancov zákonodarného zboru. V druhom čítaní s vládou v demisii sa našlo už len 32 zákonodarcov, ktorí túto novelizáciu podporili, a zákon tento parlament ďalej neposunul.

Diskusia v parlamente ukázala, že Jozef Tiso nie je pre zákonodarcov v dnešnom parlamente dostatočným dôvodom zamyslieť sa nad tým, ako naše deti, mládež, ale aj my dospelí vnímame verejný priestor.

Jednoduchým záverom by bolo konštatovanie, že 32 poslankýň a poslancov, ktorí podporili znenie zákona, potrebuje aktuálne v parlamente významnú demokratickú posilu. Ostatní nemajú v demokratickom parlamente napriek predvolebnej estráde čo robiť.

Nejde o Tisa. Ide o samotnú viac ako symbolickú situáciu.