Smer o Ukrajine opakovane klame (týždeň podľa komentátorov SME)

Vždy bude platiť, že vinníkom za Kachovku je len a len Rusko a jeho vojna.

Twist týždňa podľa Petra Tkačenka

Rázsochy, ktoré neboli.

Michal Palkovič oznámil, že z plánu obnovy sa nepostaví nemocnica Rázsochy. Hoci ide o ťažiskový projekt ťažiskovej oblasti verejnej politiky, až na povinnú spravodajskú jazdu sa nestalo vôbec nič.

Zrejme preto, že sme to dávno vedeli všetci vrátane Eduarda Hegera, ktorý však opakovaním mantry o ich výstavbe urobil z okamihu pravdy nezaujímavé kontinuum. Je to jedinečný triumf strategickej pasivity, ktorý si zaslúži zápis do učebníc politickej praxe.

Vtip týždňa podľa Zuzany Kepplovej

Matovič pri príležitosti krásneho jubilea našej vlasti chce dať všetkým voličom bankovku najvyššej hodnoty, čím podmienil svoju podporu Ódorovej vláde aj budúci pobyt v koalícii. Vraj si národ veľa vytrpel za predošlých garnitúr a on to odškodné vidí na 500 eur.

Ešteže nezapočítal vlastné pôsobenie!

Správny krok podľa Nataše Holinovej