Netrestajme poctivé koalície (komentár)

Zvyšovanie volebných prahov je nespravodlivé a neslúži žiadnemu účelu.

Zdá sa, že zachraňovanie demokracie dnes patrí k takpovediac charakterovému minimu ľudí, ktorí chcú byť považovaní za slušných. Túto ambíciu by nám však čitatelia a čitateľky neuverili, ale skromný návrh na jej skvalitnenie by azda mohol znieť autenticky aj z tohto miesta.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

S blížiacim sa termínom vyhlásenia volieb sa množia ťažko pochopiteľné výzvy na „spájanie“ s argumentom, že po vyhlásení to už nebude možné. Čo je sprostosť, lebo strany sa môžu spájať, koľko chcú, nemôžu sa len premenúvať a menej pozorní diváci normalizovali metódu Igora Matoviča chodiť do volieb s falošnou „koalíciou“.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok OĽaNO zvažuje postup, aký nevyšiel PS-Spolu. Volebnej koalícii sa nebránime, vraví Matovič Čítajte

Dôvody sú rôzne, tým najviditeľnejším je vyšší volebný prah, ktorý musia prekročiť „skutočné koalície“, čo dáva Matovičovi dokonalé alibi, aby potenciálnemu „koaličnému“ partnerovi nanútil vstup na svoju kandidátku a tým aj svoju autokratickú nadvládu v OĽaNO.

To je ľahko pochopiteľné a mohol by to byť jeden z dôvodov, prečo treba tieto zvyšujúce sa prahy zrušiť.