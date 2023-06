Účel Dědečkovho trestu je splnený (komentár)

Lepšou možnosťou bolo priznať si vinu a čin oľutovať.

Tragická nehoda na Zochovej sa dnes uzavrela rozsudkom a Dušan Dědeček dostal pätnásť rokov.

Áno, síce neprávoplatne, ale tu sa dá staviť väčšia suma na to, že sa nikto neodvolá.

Rovnako sa dá očakávať, že sa ľudstvo sledujúce vývoj kauzy ťažko rozhorčí nad výškou trestu. Oveľa vhodnejšie by však bolo vôbec to neposudzovať a nehádzať do vzduchu rôzne číslice a už vôbec nie slučky na Zochovej.

Nie je nijakou obhajobou jazdy v opitosti vyhlásenie, že postup všetkých zúčastnených orgánov je kompletne v poriadku.

Ak sa niekto rozčuľuje nad tým, prečo prokurátor Juraj Chylo navrhol „len“ pätnásť rokov, keď pôvodne Dědečkovi hrozilo až doživotie, nech sa trikrát nadýchne. Prokurátor povedal jasne, že berie do úvahy priznanie viny.